Euro2021, Italia-Galles 1-0: terzo successo azzurro, Mancini primo nel girone

L'Italia di Roberto Mancini conquista il terzo successo di fila, senza subire reti, e consolida il primo posto

Dopo Turchia e Svizzera è il turno del Galles : l'Italia vince ancora all'Olimpico e conquista la terza vittoria in altrettante gare nel gruppo A degli Europei, chiudendo così al primo posto senza aver subito reti.

A decidere è la rete segnata al 39’ da Pessina con un tocco sulla punizione battuta da Verratti. Nella ripresa, azzurri vicini più volte al raddoppio. Al 55’ il Galles resta in 10 per l’espulsione di Ampadu. La nazionale di Page al triplice fischio festeggia comunque il passaggio agli ottavi in virtù della differenza reti sulla Svizzera.