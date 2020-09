Ex Palermo: Stefano Colantuono torna in Serie C. Firma con la Sambenedettese ma non come allenatore

Stefano Colantuono ritorna nella sua Sambenedettese.

Dove tutto è cominciato: era il 2002 quando il tecnico originario di Roma iniziava la sua carriera da allenatore e lo faceva sedendo sulla panchina del club di San Bendetto del Tronto. Poi l’approdo in Sicilia, alla guida del Catania, e a seguire l’avvio di una carriera importante divisa tra campionato cadetto e Serie A. Nel 2007 arriva la chiamata del Palermo nel massimo campionato italiano, dove ottiene un undicesimo posto in classifica a fine stagione e due esoneri, il primo a novembre dello stesso anno (per poi essere richiamato a marzo del 2008, quattro mesi dopo, dall’allora patron del Palermo Maurizio Zamparini) e il secondo, definitivo, all’inizio della stagione 2008/2009.

Per la stagione 2020/2021 di Serie C, dunque, un ritorno alle origini per l’ex allenatore romano. Il 21 settembre, infatti, arriva la firma con la Sambenedettese, ma non per sedere sulla panchina del club marchigiano: “La SS Sambenedettese comunica di aver affidato il ruolo di Direttore dell’area tecnica e organizzativa a Stefano Colantuono. Il dirigente romano – si legge nella nota ufficiale diramata sul sito della società di Serafino – ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoblù fino al 30 giugno 2025. La conferenza stampa di presentazione si svolgerà questo pomeriggio alle 16.30 in remoto“.

