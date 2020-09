Sampdoria, Pazzini e il sale sulla ferita rosanero: “Il mio rigore più bello l’ho segnato al Barbera. Il Palermo e la Champions League…”

Giampaolo Pazzini ricorda quel Palermo–Sampdoria del 9 maggio del 2010.

Coronavirus Sicilia, il bollettino del 21 settembre 2020: 75 nuovi casi e 3 vittime, la situazione a Palermo…

Al Barbera andò in scena una delle gare più importanti della storia del Palermo che avrebbero potuto cambiare proprio le sorti future del club di Viale del Fante. La sfida contro i blucerchiati valeva un posto ai preliminari della Champions League 2010/11, i rosanero per centrare l’obiettivo dovevano battere i liguri e fare risultato anche nell’ultima giornata. in casa dell’Atalanta. Uno stadio così gremito non si vedeva da tempo con i tifosi rosanero che occuparono gli spalti in ogni ordine di posto, il risultato però premiò l’allora Sampdoria di Gigi Delneri. Uno dei protagonisti di quella partita e di quella stagione fu senza dubbio Giampaolo Pazzini che realizzò il rigore che portò avanti i doriani, il pari fu firmato da un eroico Miccoli che trasformò un tiro dal dischetto con il ginocchio in frantumi. Un pareggio che non bastò ai rosanero che chiusero la stagione al quinto posto, proprio su quello scontro epico ha detto la sua l’ex centravanti della Doria nel corso di un’intervista rilasciata a Sportweek.

Calciomercato Palermo, sorpresa Marong: il club rinnova il contratto al difensore gambiano. I dettagli

“I rigori più belli sono due: uno segnato con la Samp contro il Palermo in una sorta di spareggio per la Champions, a maggio di dieci anni fa. E poi, naturalmente, l’ultimo segnato a febbraio al Bentegodi e che ha permesso al Verona di battere 2-1 la Juve”.