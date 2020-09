Calciomercato Palermo, sorpresa Marong: il club rinnova il contratto al difensore gambiano. I dettagli

La mossa di mercato che non ti aspetti.

Il Palermo di Hera Hora, a dispetto delle previsioni iniziali, decide di puntare sul difensore gambiano Bubacarr Marong.

Prelevato nella scorsa sessione estiva dalla Parmonval, il classe 2000 non ha mai scalato le gerarchie dell’ex tecnico rosanero, Rosario Pergolizzi, nello scorso torneo di Serie D poi culminato nella promozione d’ufficio, causa emergenza Covid-19. Costanza, professionalità, spirito di sacrificio, nonostante non sia mai arrivato per lui il momento dell’esordio ufficiale con la maglia del Palermo, Marong non ha mai lesinato impegno ed energie nel corso degli allenamenti settimanali, mantenendo sempre un atteggiamento irreprensibile e costruttivo in seno al gruppo. Il nuovo tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia lo ha monitorato con scrupolo ed attenzione nel corso del ritiro di Petralia Sottana, schierandolo sistematicamente quarto basso a destra nel suo 4-2-3-1. Marong ha risposto presente, interpretando il ruolo con ordine, linearità e buona sagacia tattica. Lo stop forzato di Massimiliano Doda, in seguito agli infortuni patiti in allenamento dall’ex Sampdoria, hanno consigliato al binomio dirigenziale composto da Renzo Castagnini e Rinaldo Sagramola di garantirsi un’alternativa immediata nel ruolo in attesa di eventuali ulteriori interventi specifici sul mercato. L’ok di Boscaglia ha conferito il varo definitivo al rinnovo contrattuale di Bubacarr Marong con il club di Viale del Fante. Il ragazzo aveva fin qui svolto la preparazione estiva con il Palermo da calciatore svincolato e sulle sue tracce si era mosso con una certa decisione il Savoia guidato dal palermitano Salvatore Aronica. La dirigenza rosanero ha però rotto ogni indugio ed il calciatore ha raggiunto questo pomeriggio lo stadio “Renzo Barbera” al fine di sottoscrivere il nuovo accordo biennale con il club di Dario Mirri e Tony Di Piazza.