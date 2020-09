Coronavirus Sicilia, il bollettino del 21 settembre 2020: 75 nuovi casi e 3 vittime, la situazione a Palermo…

Sono 75 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Sicilia, quarantuno in meno rispetto alla giornata di ieri; 3.102 i tamponi processati.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 21 settembre 2020. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 2.348, 203 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+9 rispetto alla giornata di ieri), di cui 14 in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri). 2.131 sono le persone in isolamento domiciliare. Salgono a 3.390 i guariti (+40 rispetto a ieri), ma ci sono ben tre vittime in più. Due nel palermitano (si tratta di un ultranovantenne della provincia di Trapani e di un ottantenne palermitano) e una a Catania. Il totale sale a 299.

Inoltre, tra i 75 nuovi contagi, 21 sono ospiti della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo. D’altra parte, Palermo resta la città in cui si registra l’incremento maggiore, con 43 nuovi casi. Poi, 13 a Caltanissetta, 6 a Catania, 5 a Messina, 3 a Ragusa, 2 a Siracusa, 2 a Trapani e 1 ad Agrigento.