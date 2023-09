Catanzaro, Magalini: “Siamo primi? B vigliacca, livello pericoloso. Sul Palermo…”

Parola a Giuseppe Magalini . Il direttore sportivo del Catanzaro - ai microfoni di TuttocalcioCalabria - ha parlato dell'inizio positivo della stagione, condotto dal club calabrese neopromosso in Serie B , dopo la vittoria dello scorso girone C di Lega Pro . Di seguito, le sue parole:

«Io non faccio il pompiere perché sono molto contento anche io. Non siamo contenti perché siamo primi, ma perché abbiamo 10 punti e abbiamo avvicinato l’obiettivo chiaro e dichiarato. Avere 10 punti dopo quattro partite ci dà soddisfazione e gioia, se combaciano con il primo posto va benissimo ma quelli sono posti di altri non nostro. La conosco troppo bene la B, è un campionato vigliacco, di livello importante ma molto pericoloso. Se vediamo chi è retrocesso lo scorso anno basta pensare al Benevento, massima attenzione e vigili alla nostra realtà. Nessuno si sottrae a qualcosa di impensabile, dobbiamo rimanere concentrati sui nostri valori. Se l’anno scorso abbiamo vinto come abbiamo vinto è perché avevamo dei valori, la forza di quest’inizio di stagione è stata la continuità. Se tu vinci come abbiamo fatto noi è difficile pensare a qualcosa di diverso come testimoniano le ultime formazioni del mister con nove undicesimi dello scorso anno».