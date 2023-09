Serie B, 4a giornata: Sampdoria e Spezia non vincono più. Catanzaro in extremis a Lecco e pari Ternana-Bari

Risultati e classifica di Serie B dopo le gare andate in scena questo pomeriggio. Da Ternana-Bari a Cremonese-Sampdoria passando per Spezia-Como fino a Lecco-Catanzaro

Si archivia la domenica di Serie B, inerente alla quarta giornata. Lo Spezia di Alvini non riesce ad ingranare dopo la retrocessione dello scorso anno. Un pareggio a Bolzano con il SudTirol e la sconfitta di Catanzaro hanno reso l'inizio di stagione da incubo per i bianconeri, da sommare con il ko odierno rimediato al Picco contro il Como di Moreno Longo. Non vince più la Sampdoria di Pirlo, reduce da due sconfitte consecutive al cospetto di Pisa e Venezia e ferma sul pareggio di Cremona di questa sera. La squadra di Ballardini prosegue il suo lineare percorso verso una graduale crescita. A prendersi la scena ci pensano le neopromosse in questo quarto turno: Lecco e Catanzaro, hanno dato vita ad un super match terminato con il risultato di 3-4, con decine di occasioni da gol da ambe due le parti. Prosegue il cammino da big del club guidato da Vivarini. Pari a reti bianche tra Ternana e Bari.