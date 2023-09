Cremonese-Sampdoria, probabili formazioni: Ballardini con Coda, La Gumina dal 1′

Invertire il trend dopo un avvio di campionato non particolarmente brillante. Alle ore 18:30, allo Stadio "Zini", Cremonese e Sampdoria si affronteranno con l'obiettivo di conquistare l'intera posta in palio. Dopo la vittoria all'esordio contro la Ternana per 2-1, gli uomini di Andrea Pirlo hanno perso le due gare successive contro Pisa (0-2) e Venezia (1-2). Sono reduci dal primo successo stagionale, invece, i padroni di casa, che lo scorso mercoledì hanno battuto la squadra di Cristiano Lucarelli allo Stadio "Libero Liberati" per 1-0, nonostante l'inferiorità numerica, dopo un pareggio contro il Catanzaro a la sconfitta contro il Bari. Decisiva la rete messa a segno dal neo-acquisto Massimo Coda.