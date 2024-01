Calciomercato Palermo, Gds: “Diakite se salta Amian, si scalda pista Caso. Henry…”

L'edizione odierna fa il punto sul calciomercato del Palermo FC a meno di due settimane dalla chiusura della sessione invernale. Chiusa felicemente l'operazione Ranocchia, con il duttile centrocampista che dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi, il club rosanero lavora al perseguimento degli altri obiettivi utili a rinforzare l'attuale organico a disposizione di Corini. Ormai quasi sfumata la possibilità di arrivare al cartellino di Kelvin Amian, laterale destro francese ex Tolosa, nonostante vi fosse un'intesa di massima tra Palermo e Spezia. Il classe 1998 ha dato assoluta priorità al Bologna del suo ex tecnico Thiago Motta, ed il Palermo è già concentrato su soluzioni alternative. Salim Diakite della Ternana è un profilo monitorato da tempo, per cui il club rosanero proverà a stringere i tempi. Piace Oukhadda del Modena, mentre in avanti si fa calda la pista Caso. Ovviamente si lavora anche alle cessioni dei giocatori fuori progetto: Valente vuole la B ed accetta una big di Lega Pro solo che militi in un girone del centro-nord, Soleri ha il Modena in pressing che ha già formulato un'offerta interessante al Palermo ed è pronto a metterlo al centro del progetto tecnico. Il Pisa non demorde per la boa scuola Roma, mentre si fa sempre più calda la pista legata al jolly offensivo Giuseppe Caso del Frosinone. Gli ottimi rapporti tra i club potrebbero creare i giusti presupposti per sviluppare la trattativa. In caso di cessione di Soleri, riflettori del Palermo puntati su Henry del Verona che avrebbe già espresso il suo gradimento rispetto all'ipotesi di sposare il progetto del club targato City Football Group