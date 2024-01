Calciomercato Palermo: ecco Ranocchia: arrivo, firma e pronto per il Modena?

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, l’ex Vicenza, in prestito all’Empoli in Serie A in questa prima parte di stagione, sta ultimando le rituali visite mediche e dovrebbe arrivare in serata nel capoluogo siciliano. Domani Ranocchia firmerà il contratto che lo legherà al Palermo fino a giugno 2029 e potrebbe già svolgere il primo allenamento con i nuovi compagni. Salvo intoppi e lungaggini burocratiche, l’ex Juventus sarà già tra i calciatori convocabili da Corini per la prossima sfida di campionato in programma al Barbera contro il Modena sabato prossimo.