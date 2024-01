Calciomercato Palermo, GdS: “Idea Henry se esce Soleri, arriva Ranocchia. Diakitè…”

Il Palermo di Ribaudo guarda in casa Hellas Verona per l’attacco. Henry piace, c’e attesa per la firma di Filippo Ranocchia della Juventus.

⚽️

Il Palermo si prepara ad accogliere il suo nuovo centrocampista, Filippo Ranocchia. Il giocatore della Juventus, classe 2001, è atteso a Palermo nella giornata di oggi o domani, dopo aver svolto le visite mediche a Torino. Ranocchia firmerà un contratto di 4 anni e mezzo con il Palermo, con un ingaggio importante per la categoria.

L'arrivo di Ranocchia è un colpo importante per il Palermo, che si rinforza in un ruolo chiave come quello del centrocampista centrale. Il giocatore è un profilo giovane e di prospettiva, con buone doti fisiche e tecniche. Ranocchia può giocare sia da mediano che da regista, e può essere un'alternativa valida a Stulac e Gomes.

Inoltre, il Palermo sta valutando l'ipotesi di portare in Viale del Fante anche un nuovo attaccante. La pista che porta a Henry del Verona è una suggestione, ma non è da escludere che il club possa tornare anche su Diakité della Ternana, un profilo che era già stato sondato in estate per la difesa.

Infine, la pista Amian per il ruolo di terzino destro sembra essersi raffreddata. Il club sta cercando altri profili, e non è da escludere che si possa andare altri giocatori, vista la folta concorrenza per il duttile difensore dello Spezia.

In definitiva, il Palermo si sta muovendo sul mercato per rinforzarsi in vista della seconda parte della stagione. L'arrivo di Ranocchia è un colpo importante, ma il club sta valutando anche altre opzioni per migliorare la squadra.

