Calciomercato Palermo: all-in Modena e voglia Soleri. Muro rosa e intrigo Amian…

Intrighi di calciomercato. Tra interessi e posizioni divergenti, fisiologiche fasi di stallo. effetti domino che stentano ad innescarsi. Almeno per adesso.

Palermo prossimo ad ufficializzare il suo primo acquisto della sessione di gennaio, il duttile centrocampista classe 2001 Filippo Ranocchia, prelevato in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 3,5 milioni di euro dalla Juventus, via Empoli club in cui ha disputato in prestito la prima parte di stagione (LEGGI QUI). L'ex Monza dovrebbe appore domani la firma che lo legherà al club di viale del Fante fino a giugno 2029, svolgere quindi il primo allenamento con i nuovi compagni ed essere a disposizione di Corini in vista del match di sabato contro il Modena al Barbera.

Le altre priorità, laterale basso di destra, attaccante esterno, ed eventualmente un'altra punta e centrale difensivo, sono strettamente correlate alla propedeutica definizione delle operazioni in uscita. Lista over satura in relazione ai parametri normativi e difficoltà a trovare il punto di convergenza tra intendimenti del management rosanero e la volontà dei calciatori potenzialmente in lista di partenza. Difficile, ad oggi, trovare un'opzione sul mercato per Ales Mateju, Marconi eValente (proposta dell'Avellino cortesemente declinata dall'ex Carrarese) prendono in considerazione soltanto destinazioni ritenute professionalmente e contrattualmente conformi alle loro aspettative (LEGGI QUI). Viceversa contemplerebbero anche l'ipotesi di permanenza in Sicilia (anche se non certo in cima alle gerarchie tecniche dell'allenatore) fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti (giugno 2024) per poi scrutare il ventaglio di possibili nuove opportunità da svincolati. Impasse ordinaria e di prassi nella sessione di mercato invernale, specie per i tesserati in scadenza al termine della stagione in corso. Circostanza che complica un po' i piani e le strategie della società targata City Football Group, che brama per liberare alcuni slot nella lista over per provare ad affondare il colpo sugli obiettivi in entrata.

Capitolo a parte per Edoardo Soleri. Idolo dei tifosi del Barbera ed attaccante supersub il cui cartellino fa gola a diversi club di Serie B. Nell'eterno dissidio interiore tra il legame profondo e viscerale della boa scuola Roma per piazza e club rosanero e legittimo desiderio di una maggiore continuità di impiego, almeno proporzionale a valore assoluto e rendimento, sta prendendo piede la consapevolezza di volersi misurare da protagonista in una realtà che garantisca centralità nel progetto tecnico e fiducia a tempo pieno al classe 1997. Il Modena è stato fin da subito il club che ha mosso passi più decisi e concreti, palesando il suo forte interesse nei confronti del calciatore. Un primo contatto tra il direttore sportivo dei canarini, Davide Vaira, e la dirigenza rosanero si è ben presto trasformato in un'offerta effettiva per rilevare a titolo definitivo il cartellino del calciatore.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, la società emiliana avrebbe messo sul piatto ottocentomila euro per rilevare i diritti alle prestazioni sportive dell'ex Padova, avvicinandosi molto alla valutazione ritenuta congrua del Palermo, ovvero circa un milione di euro.

Club rosanero che fa muro. In primis perché dirigenza, area tecnica e allenatore non vorrebbero provarsi di un elemento molto stimato, sotto il profilo tecnico, umano e professionale, preziosissimo per la sua capacità di impattare con veemenza e profitto i match in corso d'opera, spesso togliendo le castagne dal fuoco e sbrogliando matasse complicate. Poi, ragione altrettanto significativa, per non correre il rischio di rinforzare a proprio discapito una potenziale diretta contendente nella corsa playoff. Palermo che deve fare i conti con la volontà, dell'attaccante romano di togliersi di dosso l'etichetta, stretta e scomoda, di bomber part-time e conquistare meritata ribalta e adeguato minutaggio in un momento topico della sua carriera.

Quella di Soleri sarebbe comunque una cessione dolorosa per il Palermo che, se proprio deve rinunciare all'apporto del calciatore, vorrebbe capitalizzare il suo cartellino per ridurre l'esborso cash nel complicato affare Amian. Qui le due vicende di mercato, inizialmente distinte e parallele, finiscono per incrociarsi. Il classe 1998, laterale destro ex Tolosa ed in forza allo Spezia, è ritenuto l'optimum dal club siciliano per rinforzare una zona di campo fin qui lacunosa.

Palermo che avrebbe già un'intesa di massima con il club ligure per rilevare il cartellino di Amian. Due le strade: 3, 8 milioni cash o 3 milioni più il cartellino di Edoardo Soleri. Il quale, però. affascinato dal progetto tecnico-societario del Modena attorno al suo profilo, in chiave presente e futura, lascerebbe il Palermo solo per trasferirsi in Emilia. L'ipotesi di un approdo alla corte di Luca D'Angelo non è al momento contemplata dal classe 1997.

A sua volta, Amian brama per raggiungere il suo ex tecnico Thiago Motta al Bologna in Serie A, vagliando sullo sfondo anche le lusinghe di un paio di club in Ligue 1. Bologna che vorrebbe il jolly difensivo f rancese solo in prestito, formula non gradita allo Spezia che vuole monetizzare la cessione di uno dei suoi pezzi pregiati sul mercato per potenziare la rosa in un frangente di difficoltà certificato dalla classifica. Il Palermo non molla, nell'auspicio di strappare l'ok al classe 1998 con un lauto quinquennale a cifre monstre per la Serie B. Con la dirigenza rosanero pronta a fiondarsi sul jolly difensivo della Ternana Diakite qualora l'operazione con lo Spezia per Amian sfumasse del tutto. Palermo che non perde di vista il profilo di Andrea Cistana, molto gradito a Corini, ora ai box per infortunio, in scadenza con il Brescia di Cellino e ad ora restio a rinnovare con le rondinelle. Pista percorribile solo se si riuscirà ad ultimare un'uscita al centro del pacchetto arretrato, con uno tra Marconi e Nedelcearu come potenziale indiziato alla cessione.

