Italia U21, Nicolato: “Contano i fatti, prepariamo questa competizione da due anni”

"E’ da due anni che prepariamo questa competizione. Negli ultimi due mesi abbiamo lavorato molto sugli avversari", così l'allenatore della nazionale italiana under 21. Paolo Nicolato è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro la Francia, in programma domani alle ore 20.45 e valido per l'esordio negli Europei di categoria. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.