Italia U21, Caprile: “Puntiamo a vincere l’Europeo. A Bari sto benissimo, futuro…”

Le dichiarazioni del portiere del Bari, Elia Caprile, in merito all'imminente Europeo Under 21 che disputerà con l'Italia.

Dopo le due settimane di preparazione al CPO di Tirrenia, la Nazionale Under 21 è partita in mattinata dall’aeroporto di Pisa ed è arrivata nel primo pomeriggio a Cluj, la città romena dove l’Italia disputerà i tre incontri del girone del Campionato Europeo con Francia, Svizzera e Norvegia. Nella notte si è aggregato al gruppo anche Wilfried Gnonto, impegnato fino a ieri con la Nazionale maggiore e schierato dal primo minuto da Mancini nella finale per il terzo posto di Nations League che ha visto l’Italia superare per 3-2 i Paesi Bassi.