Playoff Serie B, le decisioni del Giudice sportivo: sanzioni per Cagliari e Bari

Il Giudice Sportivo ha reso noto le decisioni dopo la finale di ritorno play-off in Serie B. Nessun calciatore squalificato ma multa di 10.000 euro per il Bari "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco oggetti di varia natura; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato due fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria".