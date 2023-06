Qualificazioni Euro2024, gruppo dell’Italia: ok Inghilterra e Ucraina. La classifica

La classifica parziale del gruppo C, di cui fa parte l'Italia di Mancini, dopo la quarta giornata delle qualificazioni a Euro2024

Conclusa la quarta giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024. In campo anche le squadre del gruppo C, di cui fanno parte Inghilterra, Italia, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Protagonisti assoluti i "Tre Leoni" di Gareth Southgate, che hanno letteralmente demolito Nestorovski e compagni con tennistico 7-0 ad "Old Trafford". Nel pomeriggio vittoria di misura dell'Ucraina sulla selezione maltese. Ecco la classifica parziale: