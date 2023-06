Inghilterra-Macedonia del Nord 7-0, show ad “Old Trafford”: sugli scudi Kane e Saka

Pronti, via alla ripresa e l'Inghilterra firma il poker ancora con Saka, bordata dal limite dell'area che si insacca all'incrocio destro. Solamente tre giri d'orologio più tardi, al minuto 52, arriva anche il quinto gol dei padroni di casa. E' nuovamente l'attaccante dell'Arsenal ad andare a segno per la tripletta personale, liberato in campo aperto dall'assist di Kane. L'Inghilterra non ha nessuna intenzione di fermarsi e va ancora a segno, per la sesta volta, con il nuovo entrato Philips, abile a sfruttare un rimpallo fortunoso in area macedone. Al minuto 73' arriva anche la seconda marcatura per Harry Kane. Il bomber del Tottenham si conquista e trasforma un calcio di rigore, spiazzando perfettamente l'estremo difensore macedone Dimitrievski.