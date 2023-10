Caso Scommesse, Nicolato: “Tutti colpevoli, non puntiamo il dito solo sugli indagati”

L'ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana Under 21 si sofferma sul caso scommesse che sta coinvolgendo anche suoi ex giocatori.

Generazione bruciata? - "No, non è così. Io vedo più difficoltà nella generazione dei genitori di questi ragazzi. E dobbiamo tutti sentirci colpevoli, dal calcio alla scuola passando per la famiglia, se ragazzi di 20 anni prendono strade sbagliate. Sono ragazzi soli, che lasciano casa quando sono molto piccoli vivendo un percorso complicato. Non li voglio giustificare, chi ha sbagliato è giusto che paghi, ma oggi sarebbe troppo semplice puntare il dito solo sugli indagati. Siamo abituati a cercare colpevoli, io preferirei che si cerchi invece la soluzione a un tema generazionale".