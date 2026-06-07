Dopo il summit di Manchester con i vertici del City Football Group, il Palermo entra sempre più nel vivo della programmazione per la prossima stagione. Tra obiettivi di mercato, conferme societarie e nuove strategie tecniche, iniziano a delinearsi le mosse che dovranno permettere ai rosanero di alzare ulteriormente il livello della squadra e puntare con decisione alla promozione in Serie A.

Corriere dello Sport rivela che il Palermo ha mosso passi concreti per Tommaso Cassandro, uno dei protagonisti dell'ultima stagione del Catanzaro. Il difensore, rientrato al Como dopo il prestito in Calabria, viene considerato un profilo particolarmente gradito per la sua duttilità tattica, potendo giocare sia da terzino sia da centrale. Secondo il quotidiano, i rosanero avrebbero presentato un'offerta da circa 3 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo. Nello stesso articolo viene ribadita la volontà del City Football Group di continuare a investire sul progetto rosanero. Il presidente Khaldoon Al Mubarak ha infatti sottolineato che l'obiettivo resta quello di riportare il Palermo in Serie A, definita la categoria che più si addice alla storia e al blasone del club.

La Repubblica si concentra invece sugli esiti della missione di Inzaghi, Osti e Gardini a Manchester. Dal confronto con la proprietà sarebbe arrivata una nuova attestazione di fiducia nei confronti della coppia Inzaghi-Osti, con il rinnovo del direttore sportivo ormai vicino all'ufficialità. Secondo il quotidiano, il piano prevede l'arrivo di 3 o 4 giocatori esperti e pronti, sul modello di Bani, Pohjanpalo e Joronen, oltre a diversi giovani di prospettiva che possano aumentare la competitività della rosa. Durante gli incontri si è parlato anche dello stadio Barbera, con il progetto di riqualificazione che resta una delle priorità del gruppo, e della prossima campagna abbonamenti, con l'obiettivo di superare i numeri già importanti della scorsa stagione.

Dunque, Corriere dello Sport accende i riflettori sulla trattativa per Cassandro e sulle dichiarazioni del City Football Group, mentre La Repubblica evidenzia la fiducia della proprietà in Inzaghi e Osti e la volontà di investire ancora per costruire una squadra all'altezza dell'obiettivo Serie A.