Caso Scommesse, El Shaarawy, Gatti e Casale coinvolti? Corona: “Sono stato censurato”

Corona non è riuscito a nominare i tre giocatori di Serie A secondo lui coinvolti nel caso scommesse. La rivelazione a Staffelli di Striscia.

In questi giorni Fabrizio Corona sta raggiungendo numeri importanti avendo alzato per primo il polverone sul caso scommesse che sta attanagliando il calcio italiano. L'ex re dei paparazzi è stato ospite della trasmissione "Avanti Popolo" , trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo, proprio poco dopo il triplice fischio di Inghilterra-Italia in cui, giorni prima, aveva preannunciato nomi esclusivi di giocatori di Serie A coinvolti nello scandalo. Intercettato da Valerio Staffelli, noto inviato di Striscia la Notizia, Corona ha rivelato di essere stato censurato dal programma di Rai Tre menzionando i tre calciatori, a suo dire, al centro del caso. Si tratterebbe di Nicolò Casale, difensore della Lazio, Federico Gatti, difensore della Juventus ed infine Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma titolare lo scorso martedì a Wembley con la maglia azzurra. Questo, invece, il post pubblicato su Instagram da Corona che racconta la sua censura:

"SONO STATO CENSURATO!

NON ME LO ASPETTAVO!

MI DISPIACE PER TUTTI VOI. PURTROPPO NON HO POTUTO , COME MI AVEVANO GARANTITO QUESTA MATTINA, DIRE QUELLO CHE VOLEVO, MOSTRARE IN TV IL GRANDE LAVORO CHE STO PORTANDO AVANTI DA 6 GIORNI SENZA DORMIRE CON IL MIO AMICO MORENO. A UN CERTO PUNTO LA CONDUTTRICE HA LANCIATO UN AUDIO CHE POI NON È STATO NEMMENO MANDATO IN ONDA. VI RENDETE CONTO?

C’ERA LA VOCE DI ZANIOLO E DI 3 GIOCATORI DI SERIE A CHE PARLAVANO DI SCOMMESSE E DI TANTISSIMI SOLDI.

HANNO PRESO PER IL CULO VOI E HANNO PRESO PER IL CULO ME. LA TV OGGI BISOGNA FARSELA DA SOLI. ADESSO PENSO COSA FARE E DOVE MOSTRARE TUTTE LE NOTIZIE CHE HO TROVATO CON IMMENSO SACRIFICIO E RISCHIANDO SENZA NESSUNA PAURA PERCHÉ SONO UN UOMO LIBERO E NON MI SPAVENTO DI DI NIENTE

HO SBAGLIATO A VENIRE IN QUESTO PROGRAMMA E A PROMUOVERE “QUI”

UN’INCHIESTA COSÍ IMPORTANTE E COMPLESSA CHE È STATA CENSURATA.

IO ME NE FACCIO UNA RAGIONE E DOMANI MI PASSERÀ MA PER VOI È UNA VERGOGNA.

MI DISPIACE TANTO.

ANCORA DOPO TANTI ANNI NON IMPARO LA LEZIONE".

