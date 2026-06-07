Dopo avere conquistato la salvezza in Primavera 2, il Palermo U19 si prepara al nuovo campionato provando a svoltare pagina. Lo svolgimento del torneo scorso non ha lasciato tantissime sensazioni positive: la formazione rosanero ha offerto prestazioni al di sotto delle aspettative non confermato quanto fatto le stagioni precedenti.

Nel 23/24 il Palermo si era posizionato ottavo, nel 24/25 nono, nel 25/26 c'è stato un tracollo evidente: tredicesimo posto su sedici squadre partecipanti. Inevitabilmente, questo crollo ha portato la società rosanero a fare delle riflessioni. La prima riguarda quella sull'allenatore, Cristiano Del Grosso, che, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, non dovrebbe essere confermato alla guida e dovrebbe salutare il capoluogo siciliano il prossimo 30 giugno. Dopo due anni, dal 2022 al 2024, in cui ha guidato la formazione U17 ottenendo ottimi risultati, è stato promosso dal Palermo per guidare la compagine primavera in seguito all'addio di Di Benedetto. Con la primavera Del Grosso ha ottenuto risultati poco soddisfacenti che hanno portato la società di Viale Del Fante alla decisione di non confermarlo alla guida.

Il primo indiziato per sostituire l'ex Pescara, sempre secondo Il Giornale di Sicilia, dovrebbe essere Cesare Bovo, l'attuale tecnico dell'U17. L'ex calciatore si prepara ad una nuova avventura in rosanero dopo quella da giocatore, quella come collaboratore tecnico di Eugenio Corini e quella da allenatore della U17. Le ottime prestazioni della formazione U17, arrivata quarta nel campionato di Allievi Nazionali, hanno portato la società rosanero alla decisione di affidargli la panchina, più importante, della Primavera.

Dunque, la Primavera del Palermo si prepara a svoltare pagina dopo un campionato negativo terminato con il tredicesimo posto.

Vuoi seguire il Palermo ogni giorno con aggiornamenti completi, notizie di mercato, approfondimenti e retroscena? Mediagol.it è il punto di riferimento per tutti i tifosi rosanero che vogliono restare sempre informati sulla squadra. Dal campo al mercato, dagli allenamenti alle conferenze stampa, passando per le parole dei protagonisti, le scelte dell’allenatore, le probabili formazioni, i risultati e tutte le novità societarie: Mediagol.it racconta quotidianamente il mondo Palermo con attenzione, passione e continuità. Ogni fase della stagione viene seguita da vicino, dalla preparazione delle partite agli obiettivi in campionato, fino alle trattative e alle indiscrezioni che riguardano il futuro del club. Per vivere il Palermo a 360 gradi e non perdere nessuna notizia sui rosanero, continua a seguire Mediagol.it.