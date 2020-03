Milan, Maldini risponde a Mirabelli: “Ogni suo commento negativo è un complimento, fossi in lui…”

La risposta di Paolo Maldini.

In questi giorni in casa Milan non si sta vivendo in un clima sereno: le forti dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Gazzetta da Zvonimir Boban, il quale aveva criticato apertamente l’operato Ivan Gazidis sottolineando di non aver mai avuto con il dirigente sudafricano un ottimo rapporto umano e lavorativo, hanno causato una tempesta all’interno della dirigenza rossonera. Un caos generale che ha portato al formale licenziamento dello Chief Football Officer, anche se attualmente manca ancora l’ufficialità.

Oltre al dirigente croato anche il posto di Paolo Maldini sembra vacillare, dal momento che Gazidis e Elliott sembrano intenzionati ad iniziare una vera e propria rivoluzione che si concretizzerà a partire dal termine dell’attuale stagione. La situazione del Milan ha chiaramente creato molte discussioni tra gli addetti al lavoro, che si sono schierati o dalla parte dell’amministratore delegato o dalla parte dell’ex capitano rossonero e di Boban. Al primo filone appartiene Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo e direttore dell’area tecnica del Milan, che fin dai primi giorni dopo il suo licenziamento non si è mai tirato indietro quando si è trattato di criticare le scelte dell’attuale società.

Non si è fatta attendere la risposta di Maldini, che si è affidato ai microfoni di ANSA per commentare la critica ricevuta da Mirabelli: “A parte il fatto che ogni suo commento negativo su di me lo considero un grande complimento, sentendolo parlare, fossi in lui, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica“. Una situazione che di certo non è tra le più pacifiche e che rischia di stabilizzare ulteriormente la stagione del Milan, concentrato su un finale di stagione al termine del quale vorrebbe raggiungere il quarto posto in classifica e la conseguente qualificazione alla prossima edizione della Champions League.