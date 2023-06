Lecce, con Baroni è addio. D’Aversa in pole: lavora sul 4-3-3 e piace a Corvino

Il Lecce dopo essersi separato da Marco Baroni dovrà trovare un nuovo allenatore. Nella lista di Corvino c'è in pole position Roberto D'Aversa, ex allenatore di Parma e Sampdoria tra le altre

Il Lecce ha compiuto un incredibile impresa sportiva, salvandosi nonostante il basso monte ingaggi e le minime spese in sede di calciomercato. Un progetto fatto più da idee che dai soldi, dando così un respiro di alto livella ad una grande piazza come quella salentina. Sul piano societario, Pantaleo Corvino ha deciso di proseguire il suo percorso in giallorosso, come direttore generale dell'area tecnica. Mentre sul lato allenatore, Marco Baroni ha deciso di rifiutare la proposta di rinnovo annuale, avanzata di recente club. Dunque, la compagine fresca di salvezza, dovrà trovare una nuova guida tecnica.