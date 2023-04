Juventus-Inter, Allegri: “Lite finale? Non so niente. Pareggio giusto, Kostic…”

FINALE ACCESO – «Non so niente, finita la partita sono tornato dentro. So che ci sono state espulsioni ma niente di che alla fine di una gara equilibrata. L’Inter è sempre l’Inter, noi abbiamo chiuso in crescendo velocizzando l’azione. Detto questo dispiace perché era finita, bisognava essere più svelti, andare in pressione negli ultimi 30 secondi. Kostic poteva essere più malizioso su Dumfries, ma alla fine il pari è giusto, ci sono state occasioni da entrambe le parti. La squadra è in una buona condizione, ma sappiamo che conta il ritorno. Dispiace però perché era evitabile».