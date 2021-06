Inter, Lukaku: “Dopo la finale di Europa League la gente mi ha dimostrato amore”

Il forte attaccante belga dell'Inter ha detto la sua in merito alla recente vittoria del campionato di A

"L'amore che ricevo in Italia è diverso da quello inglese, perché è appassionato, si sente che viene dal cuore. La gente te lo dimostra, si vede dagli occhi che sono sinceri. Dico una cosa: la mia stagione è andata benissimo. Ogni volta che la gente mi vede in giro, io cerco di corrispondere il loro affetto, cerco di dedicargli del tempo, di essere gentile con loro. L'esempio più lampante di questa cosa è quando, dopo la finale di Europa League, dopo tutto quello che è successo, la risposta emotiva che c'è stata mi ha dimostrato che la gente mi voleva veramente bene, perché ho ricevuto più affetto che negatività. Nonostante la sconfitta di quel giorno. È lì che mi è scattato dentro qualcosa che mi ha fatto dire che avrei fatto qualsiasi cosa avessi potuto per far vincere la mia squara. Ma anche per aiutare i miei compagni di squadra per essere un bravo compagno, per farmi trovare pronto dall'allenatore per qualsiasi evenienza. In definitiva per cercare di vincere, e quando abbiamo vinto, tutto il gruppo di giocatori dell'Inter ha ricevuto un amore più grande, perché abbiamo fatto vincere qualcosa ai tifosi dopo tantissimo tempo. Per questo l'affetto che stiamo ricevendo adesso è molto diverso".