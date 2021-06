Italia, Cristante: “Austria? Agli ottavi nessuna gara facile, siamo carichi”

Le parole del centrocampista azzurro, Bryan Cristante, in vista del prossimo impegno dell'Italia contro l'Austria

"È molto bello far parte di questo gruppo. Penso che sia l’ingrediente chiave, perché nelle competizioni così difficili come questa, in cui trascorri così tanto tempo insieme al campo, quasi 24 ore al giorno, credo che sia davvero importante che tutti vadano d’accordo. E questo è il caso nostro. Tutti e 26 siamo importanti in modi diversi, ovviamente, ma penso che ogni giocatore sia essenziale in una competizione come questa. Agli ottavi ci sono tutte squadre forti, come già lo sono ai gironi, non è mai facile. Ogni partita è difficile, stiamo studiando l’Austria a fondo e arriveremo sicuramente preparati alla partita. Wembley? Abbiamo avuto una settimana più lunga per prepararci. Stiamo studiando il nostro avversario, che è forte, e sicuramente saremo pronti a Wembley. Vincere gli Europei è possibile. Lo abbiamo dimostrato. Ci sono tante squadre forti, lo sappiamo. Non è affatto facile, ma giocheremo le carte che ci vengono date e vogliamo arrivare fino in fondo".