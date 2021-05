Serie A, possibile svolta societaria in casa Genoa: il presidente del Lione interessato al club rossoblu

Il Genoa pronto a cambiare proprietà.

Il club rossoblu potrebbe essere vicino a una svolta societaria dopo le tante dichiarazioni rilasciate dal presidente dei liguri, Enrico Preziosi, che si è dichiarato a più riprese pronto a cedere le proprie quote. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da tuttomercatoweb.com, il “Grifone” potrebbe passare nelle mani di Jean Michel Aulas. Il presidente del Lione sarebbe interessato all’acquisizione del club e nei prossimi giorni potrebbe avanzare un’offerta per accaparrarsi il Genoa. Nelle prossime settimane ci saranno senza dubbio dei risvolti in merito.

