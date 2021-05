Palermo, soddisfazione personale per Doda: arriva la convocazione nell’Albania U21

Masimiliano Doda può festeggiare la prima convocazione con l’Albania U21.

Il laterale classe ’00 del Palermo è stato convocato per le sfide che la propria Nazionale giocherà contro Andorra il prossimo 4 giugno (qualificazione agli Europei di categoria) e contro la Bulgaria il prossimo 8 giugno (amichevole). Una grande soddisfazione per il giovane rosanero che, nonostante l’eliminazione degli uomini di Boscaglia dai playoff di C, può comunque sorridere per l’importante traguardo raggiunto. Lo stesso calciatore, attraverso il proprio profilo instagram, ha postato la foto con l’elenco completo dei convocati e si è detto chiaramente orgoglioso.

“Felice per la mia prima convocazione in U21”.