Playoff Serie C, Foggia-Lecco e il sogno di Foschi: “Non sempre vincono le prime…”

"È bello giocare davanti a tanta gente così come è accaduto a Cesena A Foggia c'è una tifoseria molto attaccata alla propria squadra e orgogliosa della propria storia. Abbiamo grande rispetto di tutto questo, ma in campo ci sono undici giocatori contro altri undici, che faranno di tutto per vincere. Siamo consapevoli dell'importanza della gara. Ci faremo forza insieme ai nostri tifosi. Saranno meno degli altri, ma ci danno la forza. È un giorno lavorativo, la distanza è notevole, ma chi verrà ci darà sostegno. Per noi sarà come se fossero in centomila. Vogliamo continuare a sognare. I playoff non hanno classifica. Ci sono squadre che crescono in modo esponenziale in questo periodo. Sembra che il girone A sia sempre meno paragonabile agli altri due. Io dico che ogni girone ha le sue caratteristiche. Non so se sia così semplice andare a vincere a Vicenza, Trieste, Novara, Salò. Penso che i paragoni siano fuori luogo. Non è detto che una squadra in un girone faccia gli stessi punti negli altri. Sulla carta ci sono le squadre più forti. In campo ci sono quelle più brave. Non sempre vincono le prime".