Foggia, Delio Rossi vuole lasciare il club: domani il tecnico in conferenza stampa

Delio Rossi è deciso a non proseguire la propria avventura sulla panchina del Foggia. L'ex allenatore del Palermo interverrà martedì 20 giugno in conferenza stampa per comunicare il suo futuro all'ambiente rossonero e non solo. Stando a quanto riportato da "La Casa di C", Delio non ha dubbi sulla sua decisione nonostante il contratto che lo lega ai pugliesi fino al 30 giugno 2024. Un percorso incredibile quello dell'ex rosanero che ha portato i suoi ragazzi fino alla finale playoff di Serie C.