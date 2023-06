Foggia, spari contro l’auto del capitano Di Pasquale dopo la sconfitta con il Lecco

Un atto intimidatorio grave e che non ha nulla a che vedere con i valori racchiusi nel mondo dello sport. Nella notte l'auto del capitano del Foggia , Davide Di Pasquale , è stata presa di mira da colpi d'arma da fuoco a carico di ignoti. "Tre i colpi sparati sulla carrozzeria dell'auto. Altri due sarebbero stati esplosi contro il finestrino lato guidatore, andato completamente distrutto", come riporta "Foggia Today".

La Jeep Renegade del difensore rossonero era posteggiata all'interno dello stadio "Pino Zaccheria" con la Digos che indaga sulla vicenda per rintracciare i colpevoli. Di Pasquale è da pochi minuti rientrato a Foggia dopo la trasferta di Lecco, dove la squadra di Delio Rossi ha perso la finale playoff valida per la promozione in Serie B.