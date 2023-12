Fiorentina, Delio Rossi: “Bonaventura non mi sorprende. Nzola ha poche attenuanti”

"Per quanto visto fin qui la Fiorentina ha dimostrato di potersela lottare per le zone di classifica importanti che ha ad oggi, ovvero le prime quattro posizioni. Non sarà facile, perché ci sono altre squadre che hanno qualcosa in più dei viola, dipenderà anche da come andranno le coppe, per tutti, per cui avrà pochi margini di errore. Per gioco e qualità, però, la Fiorentina ha dimostrato di potersela lottare. La Fiorentina che ha sempre fatto prestazioni ha dimostrato di poter vincere contro tutti, ma anche di perdere contro tutti. Questo fine settimana abbiamo visto Roma e Lazio, che hanno vinto gare sporche. La Fiorentina difficilmente ci riesce, deve sempre mettere le partite sui binari che le si addicono meglio. La meglio, per chi lotta per la Champions, l’avrà chi riuscirà ad avere più continuità ed equilibrio”.