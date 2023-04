Fiorentina-Cremonese, Italiano: “Giocata gara matura. Felici di regalare un sogno”

Le dichiarazioni di Vincenzo Italiano al termine del match tra Fiorentina e Cremonese

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di 'Mediaset' al seguito del match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra la compagine "viola" e la Cremonese. Di seguito le sue dichiarazioni:

Fiorentina-Cremonese 0-0, niente rimonta per Ballardini: Italiano vola in finale — "Non è una questione personale, la nostra è un'annata incredibile. Siamo alla cinquantesima partita, non stiamo mollando: oggi abbiamo giocato una gara matura sfruttando il doppio vantaggio. Il traguardo raggiunto è fantastico, felici di aver regalato un sogno a tutta Firenze".

Soddisfatto della fase difensiva? "Subire gol poteva compromettere ancora una volta una partita che ci vedeva in vantaggio, abbiamo imparato la lezione con Braga e Lech Poznan non concedendo nulla alla Cremonese. Non subire gol era un nostro obiettivo, forse potevamo fare gol ma l'obiettivo era superare il turno per raggiungere la finale. Lo abbiamo fatto con una prestazione matura".

Ti aspettavi qualcosa di più dagli attaccanti? "Avevamo preparato la gara soprattutto per non concedere niente all'avversario, sperando che Ikoné e Gonzalez potessero accenderci in contropiede. Oggi i ragazzi hanno badato al sodo e di questo gli va dato merito. Chiaro che volevamo creare qualcosa in più ma l'importante nelle gare di andata e ritorno è superare il turno. Mi auguro che possano fare meglio in una gara importante per il campionato come quella di domenica".

Le tante partite sono solo un problema fisico? "Qualcosina toglie sotto tutti gli aspetti, siamo alla cinquantesima partita mentre altre ne hanno giocate diciotto meno con tutto ciò che ne consegue. Abbiamo perso qualche punto in campionato ma abbiamo avuto la forza per ripartire. Se rimettiamo la stessa attenzione degli ultimi mesi possiamo risalire anche in Serie A".