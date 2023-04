Fiorentina-Cremonese 0-0, niente rimonta per Ballardini: Italiano vola in finale

La Fiorentina di Vincenzo Italiano si prende la finale di Coppa Italia

La Fiorentina è in finale! All'Artemio Franchi' è andato di scena il match valido per il ritorno delle semifinali di finale della Coppa Italia, tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano, decima in classifica in Serie A e la Cremonese del tecnico Davide Ballardini, attualmente posizionata al diciannovesimo posto nella graduatoria di campionato. Sfida nella quale i toscani partivano avvantaggiati, grazie ai gol segnati da Cabral e Nico Gonzalez nella gara d'andata. Le due squadre si sono divise la posta in palio, con il risultato di 0-0.

Una supremazia territoriale piuttosto sterile e priva di particolari acuti in verticale quella imbastito dalla Fiorentina nella prima frazione, caratterizzata da una circolazione di palla lenta e prevedibile, una manovra fine a se stessa che si sviluppava prevalentemente in orizzontale, senza mai scompensare il dispositivo tattico allestito da Ballardini. Brava la Cremonese a restare corta e serrare i ranghi. Gli unici squilli saranno da parte dalla 'Viola'. Alla mezz'ora: Dodo cambia gioco per Nico Gonzalez,Sarr smanaccia in anticipo su Cabral. Nel recupero chiuderanno avanti i toscani: Cabral apre per Nico Gonzalez, colpo di testa di Castrovilli oltre la traversa.

Ripresa che si svolge sulla falsa riga del primo tempo. Una seconda frazione nella quale solo per pochi tratta la squadra ospite ha alzato i giri del motore e le linee del pressing. La Fiorentina ha mantenuto di gran lunga il possesso della sfera, creando qualche pericolo in più tra le parti della porta avversaria. Notizia positiva quella riguardante la fase difensiva toscana. Un solo gol subito in tutta la competizione e porta blindata da Terracciano questa sera. Dunque, la squadra di Vincenzo Italiano vola in finale di Coppa Italia, dopo nove anni dall'ultima volta.