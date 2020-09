Juventus, parla Andrea Pirlo: “Sono soddisfatto ma c’è da lavorare. Bene i nuovi acquisti, Ronaldo in forma”

Andrea Pirlo commenta la prima gara disputata da allenatore della Juventus.

Nell’amichevole giocata contro il Novara e vinta per 5-0 dai bianconeri si è vista la prima impronta del nuovo tecnico, Pirlo si è ritenuto soddisfatto dalla prestazione dei suoi ed è successivamente intervenuto ai microfoni di JTV: “È stato un bell’allenamento, avevano bisogno di giocare per la prima volta insieme. Siamo tornati allenarci tutti insieme da giovedì, con il rientro dei Nazionali, quindi avevamo bisogno di provare qualcosa in vista della partita di domenica. E’ stato un buon test nonostante il grande caldo, i giocatori si sono impegnati e questa è stata la cosa più importante”.

IL LAVORO CONTINUA- “Abbiamo messo in campo quello che avevamo preparato e lavorato in questi giorni, cioè la voglia di riconquistare la palla non appena la si perdeva, l’aggressione in avanti. C’è da lavorare tanto, ma oggi si è visto già qualcosa. Deve entrare in testa ai giocatori, ma oggi sono soddisfatto”.

I NUOVI ACQUISTI- “Kulusevski, Arthur e McKennie? Hanno fatto tutti e tre una buona partita, Era la prima volta per loro nella Juventus, giocavano con compagni diversi, magari anche in posizioni del campo diverse, però sono apparsi già pimpanti e in forma. Quindi sono molto contento della loro prestazione”.

CR7- “Ronaldo l’ho visto bene, in forma, è tornato dalla Nazionale con grande entusiasmo, i due gol realizzati con il Portogallo hanno portato il suo umore a mille e lui l’ha riportato qui alla Juventus. Oggi ha fatto il primo gol e si vede che sta già bene”.

TESTA AL CAMPIONATO- “Domenica ci sarà l’esordio con la Sampdoria e noi saremo pronti. Ci prepareremo bene questa settimana per essere al top della forma contro la squadra di Ranieri”.

