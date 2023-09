Palermo-Cosenza, la poesia di Fra’ Domenico Spatola: “Molto triste la sconfitta”

Zero a uno. E' questo il risultato finale maturato venerdì sera fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera". Una sconfitta, quella rimediata dalla squadra di Eugenio Corini in favore del Cosenza, arrivata nel finale grazie alla splendida rete messa a segno dal calabrese Luigi Canotto. Si tratta della prima sconfitta in Serie B per Matteo Brunori e compagni che, martedì, affronteranno il Venezia nella cornice ospite del "Pier Luigi Penzo". Dopo la gara valevole per la sesta giornata del campionato cadetto, Fra' Domenico Spatola ha scritto una poesia densa di significato. Di seguito, i versi scritti dal noto frate cappuccino tifoso: