LE PAGELLE DI PALERMO-COSENZA 0-1. Canotto affonda un Palermo con poche idee e carattere

Un Palermo senza idee crolla al Barbera contro un Cosenza che non incanta ma che trova il gol della domenica con uno splendido tiro a giro di Canotto che toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali. Martedì sera nel big match contro il Venezia ci sarà il primo vero bivio di questo Palermo per testare le ambizioni della squadra ma anche del club.

Protagonista indiscusso della partita, salva due volte il risultato con parate d'istinto e tecnica, ma non può nulla sull'arcobaleno disegnato da Canotto.

Probabilmente ha saltato a scuola calcio la lezione in cui spiegavano di lasciare il piede debole agli attaccanti nei pressi dell'area. Gol a parte, alterna buone giocate ed errori grossolani.

Un assist di testa per Forte al 17' che fortunatamente non angola abbastanza esaltando i riflessi di Pigliacelli, poi tanta accademia e qualche buona giocata fino all'altro errore che permette ancora al numero 10 del Cosenza di colpire indisturbato di testa al centro dell'area. Sul gol arriva in ritardo, ma nemmeno lui poteva immaginare quella traiettoria.