Caserta: “Palermo attrezzato per vincere la B, gara difficile. Martino out, Zilli…”

“È una partita difficile, contro una squadra attrezzata per vincere il campionato, sta facendo molto bene. Cerchiamo di prepararci bene e fare una grande partita, sappiamo le difficoltà della gara. Il risultato è importante, ma arriva solo con le prestazioni. Come ogni partita, ho dei dubbi di formazione perché fortunatamente sono quasi tutti disponibili. Fanno eccezione Martino e ieri Zilli ha subito un pestone in allenamento, è da valutare. Tutti gli altri stanno bene. Avendo abbondanza in tutti i reparti, aspetto fino all’ultimo momento per scegliere chi fare giocare dall’inizio. Con le cinque sostituzioni puoi cambiare mezza squadra. Abbiamo fatto una preparazione come hanno fatto le altre squadre, lavorando giorno dopo giorno. Diversi elementi sono arrivati alla fine del mercato. La condizione fisica è relativa, è il risultato che influenza il giudizio. Se non c’è condizione, la squadra non riesce ad agguantare una partita al 98°. Quando hai tanto possesso palla, spendi di più. Ma dai dati dei singoli – ogni 15 giorni facciamo un briefing fisico – i ragazzi stanno bene.”