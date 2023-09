Palermo-Cosenza, i convocati di Corini: out Valente, ci sono Insigne e Kanuric

La sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B è in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera".

Sono ventitré i calciatori del Palermo convocati dal tecnico Eugenio Corini per la gara contro il Cosenza, in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Salteranno la sfida Alessio Buttaro e Nicola Valente, fermi ai box, mentre torna a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella Roberto Insigne. Prima chiamata per il terzo portiere Adnan Kanuric.