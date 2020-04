FIFA, Infantino: “Irresponsabile forzare tempi di ripresa. Impatto economico? Ecco cosa accadrà”

Calcio e Coronavirus.

Il Covid-19 sta costringendo il mondo intero ad affrontare una crisi senza precedenti. I paesi europei sono tra quelli più colpite e numerosi settori, tra cui lo sport, stanno subendo gravi conseguenze economiche. È per questa ragione che la FIFA sta valutando le modalità entro cui il mondo del calcio potrà ripartire, al termine dell’emergenza sanitaria, senza compromettere la salute di atleti e membri dello staff. A discutere della complessa questione, ai microfoni di UOL.com.br, il numero uno della Federazione Gianni Infantino.

“Sarebbe più che irresponsabile forzare le competizioni a ricominciare fino a quanto le cose non saranno sicure al 100%. In questo momento, abbiamo tre cose in mente, in ordine di priorità. In primo luogo la salute, quindi aiutare la comunità calcistica in questo momento di necessità e anche pensare al futuro su come uscire da questa situazione insieme meglio di prima. In modo strategico e unito. In armonia e ascoltando le idee di tutti. Per nessuna partita e nessuna competizione, vale la pena rischiare una singola vita umana. Tutti nel mondo dovrebbero avere chiaro questo. Se dobbiamo aspettare ancora un po’, dobbiamo farlo. È meglio aspettare un po’ più a lungo che correre rischi. Faremo ciò che viene indicato dalle autorità sanitarie. Dopodiché, la nostra priorità deve essere, e ci stiamo lavorando, il come aiutare la comunità calcistica in questo momento di bisogno, quando l’impatto finanziario di questa crisi avrà enormi ripercussioni“.

Coronavirus, Zaccardo: “Adesso conta solo la salute. Iniziativa per la Croce Rossa? Vi dico com’è nata l’idea”

Infantino, dunque, si è soffermato proprio sulle conseguenze che l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 avrà sull’economia del calcio: “Penso che valga la pena fare un’analisi strategica e questo non solo a causa della pandemia. Penso che avremmo dovuto fare questo sforzo collettivo anche prima. Ma ora le persone potrebbero essere più disponibili a parlarne. Stiamo facendo una valutazione dell’impatto economico del Covid-19 insieme alle parti interessate in diversi territori in tutto il mondo, proprio in modo che ci sia una base chiara, trasparente e obiettiva da cui abbiamo iniziato a creare un fondo di aiuti di emergenza. La FIFA ha una solida situazione finanziaria. Abbiamo riserve e credibilità nei mercati. Ma le riserve non sono denaro FIFA. Sono soldi per il calcio. Quindi, quando il calcio ha bisogno, dobbiamo pensare a cosa possiamo fare per aiutare. Questo è esattamente il motivo per cui esistono le nostre riserve. Questo è il motivo per cui stiamo studiando la creazione di un fondo di sostegno specifico insieme ai nostri stakeholder. Ad esempio, ogni confederazione ha nominato un rappresentante per essere informato e partecipare ai dibattiti. L’obiettivo è avere un fondo che possa avere una struttura di governance indipendente. Ciò rafforzerà un approccio professionale e orientato alla soluzione adatto allo scopo previsto. Ciò significa che il mondo saprà dove stanno andando i soldi e, cosa altrettanto importante, perché i soldi stanno andando lì“.