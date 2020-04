Coronavirus, Zaccardo: “Adesso conta solo la salute. Iniziativa per la Croce Rossa? Vi dico com’è nata l’idea”

Nel segno dei campioni del mondo.

Cristian Zaccardo, trentottenne ex difensore esterno, ha militato in squadre come Bologna, Palermo, Wolfsburg, Parma e Milan. Laureatosi campione nel mondo nel 2006, quando vestiva la maglia rosanero, il classe 1981 ha collezionato 508 presenze tra i professionisti tra campionati e coppe europee siglando 29 reti mentre ha vestito la maglia della nazionale diciassette volte mettendo a segno un singolo gol. Recentemente, si è reso protagonista assieme ai suoi ex compagni di Coverciano per un’iniziativa benefica volta a sconfiggere il Coronavirus.

L’ex terzino, intervenuto ai microfoni di “Tuttosport“, ha espresso parere favorevole alla ripartenza del calcio ma solo fatto salvo il principio della salute di tutti i cittadini; in seguito ha lanciato un auspicio nei confronti di tutti coloro i quali faranno parte della spedizione italiana per gli europei di calcio posticipati al 2021.

CROCE ROSSA ITALIANA: “L’iniziativa è stata pensata e inizialmente condivisa nella nostra chat dei Campioni del Mondo 2006, in pochissimo tempo è diventata una realtà. L’obiettivo, nel nostro piccolo, è di dare un contributo per cercare di aiutare il nostro Paese in questa situazione di gravissima emergenza. Bisogna ringraziare medici ed infermieri, perché tutti i giorni rischiano davvero tanto“.

CALCIO: “In questo momento non vorrei tanto parlare di calcio anche se è la mia vita. La priorità è la salvaguardia della salute di tutti. Quando saremo fuori dal tunnel non vedremo l’ora di ripartire, io per primo. Euro 2021 per l’Italia? Spero di sì. L’Italia è una Nazionale in crescita e stava facendo benissimo. Non credo cambieranno i presupposti positivi“.

Insomma, appello unanime quello dei ragazzi d’oro del 2006 che vogliono veder ripetersi l’impresa da loro effettuata dando forza e coraggio a chi, in questo momento, soffre maggiormente.