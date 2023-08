Ranieri: “Palermo ha individualità di rilievo. Non mi sono piaciute alcune cose…”

“Il Palermo è una buonissima squadra con individualità di rilievo. Fino al primo cooling break meglio noi, poi sono usciti loro con delle giocate pericolose in cui Radunovic è stato molto bravo. Bella partita. Peccato per il gol rosanero, siamo stati disattenti. Ottima reazione, vincere era importante. Prima partita vera, non mi aspettavo che tanti ragazzi riuscissero a tenere i 120 minuti. Mi è piaciuto lo spirito di rivalsa, la voglia di reagire. Non mi sono piaciute alcune piccole cose di cui parlerò alla squadra: dobbiamo migliorare nei cambi di gioco avversari, ci hanno sorpreso 2-3 volte e in Serie A non può accadere. Viola? Ha svolto tutta la preparazione, quando sono arrivato non era al meglio. Ha grande qualità e senso della posizione. Quando non sei ancora al meglio, gli errori sono fisiologici. La condizione atletica mi ha convinto. Sono soddisfatto anche della prova dei ragazzi nuovi: si sono ben comportati facendosi conoscere dal pubblico, che credo li abbia apprezzati. Spero che entro mercoledì arrivino i nuovi innesti: poi vedremo gli sviluppi. Shomurodov? Non avrebbe dovuto giocare, secondo i piani. Ma l’ho voluto inserire nel finale ed è stato prezioso. Non si trova neanche al 50-60% della condizione, però così ha avuto la chance di farsi conoscere dal pubblico Luvumbo l’ho portato in panchina, ero indeciso se schierarlo dall’inizio. Lui può dare quella scintilla necessaria là davanti“.