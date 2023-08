Cagliari-Palermo, Corini: “Giocato alla pari con squadra di A. Vasic e mercato…”

"Sono orgoglioso di una prestazione alla pari contro una squadra di Serie A”. Lo ha detto Eugenio Corini al termine della sfida contro il Cagliari, andata in scena questa sera fra le mura dell’Unipol Domus. Fra i temi trattati dal tecnico del Palermo anche la prestazione offerta dalla compagine rosanero in occasione del match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa.

“Abbiamo retto l'urto e non abbiamo mai mollato. Dispiace per i ragazzi. Pareggiare al 119' e perdere al 120' fa rabbia, soprattutto per un fallo non fischiato. Abbiamo messo a frutto 40 giorni di ritiro e questo test ci prepara al meglio al match di Bari. Vasic? Un ragazzo molto bravo e dalle grandi qualità atletiche e tecniche. Lo scouting ha creduto molto in lui e oggi ha fatto una bellissima partita. Abbiamo recuperato giocatori nell'ultima settimana che avevano un minutaggio particolare. Nonostante ciò la squadra ha retto e tenuto 120’. Dobbiamo ancora fare qualcosa sul mercato, perché la Serie B è un campionato complicato. Abbiamo costruito una base importante, ora vogliamo riempire la rosa. Ci manca qualche ruolo che ci faccia alzare di livello”.