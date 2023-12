Lazio-Genoa 1-0: Guendouzi decide la gara. Sarri passa il turno

Si gioca Lazio-Genoa, il primo ottavo di finale di Coppa Italia 2023-2024. 1-0 il risultato finale. Nella prima frazione di gioco ottima prova da parte dei padroni di casa che passano in vantaggio al 6' minuto con Guendouzi che trova il suo primo gol italiano. Al 19' occasionissima per Retegui che in area spara alle stelle da ottima posizione. Alla mezz'ora esce per infortunio Isaksen e il suo posto viene preso da Felipe Anderson. Il primo tempo termina così. La ripresa inizia con il raddoppio biancoceleste con il brasiliano ma viene annullato per tocco di mano. Girandola di cambi per entrambe le formazioni con il match che non cambia risultato. Con questo successo i laziali sfideranno la vincente tra Roma e Cremonese.