Fiorentina-Parma, Pecchia: “Sfidiamo squadra da Champions League. Con Italiano…”

"L’immagine più bella e anche a rivederla, non solo ce l’ho dentro, è stata la corsa di tutti i miei ragazzi e anche in parte mia, per andare sotto i nostri 731 tifosi fedelissimi, che sono stati lì a sostenerci per tutta la partita e condividere una gioia immensa, dopo un match che ci ha visto con una parte di sofferenza, però ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo stati premiati con una botta di fortuna".

Sulla sfida contro la Fiorentina- "La partita di mercoledì è una bellissima partita, una bellissima vetrina, affrontiamo una squadra da Champions. Ed è una squadra che ci spingerà, dal punto di vista tecnico, fisico e mentale, ad andare oltre i nostri limiti. Nella classifica del campionato di oggi basta vederla. Qualche anno fa si parlava di Sette Sorelle, la Fiorentina era fra queste. In questi ultimi anni, con l’arrivo di Italiano, è ancora in quella stessa posizione storica delle Sette Sorelle, dove si gioca un posto in Europa e non solo per la Conference. E’ a un passo dalla Champions. E’ una squadra bella, che gioca un bel calcio e in questi anni si è abituata a giocare le tre partite in settimana".