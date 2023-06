Coppa Italia, Cagliari-Palermo in campo neutro? Il motivo e i possibili scenari

Cagliari e Palermo si ritroveranno di fronte nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia . In attesa dell'ufficialità dell'accoppiamento, la partita potrebbe non disputarsi all' Unipol Domus . Stando a quanto riportato dal noto quotidiano "L’Unione Sarda”, nel mese di agosto l’impianto sarà oggetto di lavori di adeguamento per permettere alla formazione rossoblù di disputare tra le propria mura amiche le partite casalinghe di Serie A . La squadra di Ranieri ha, infatti, vinto la finale playoff contro il Bari , tornando nel massimo campionato italiano a un solo anno di distanza dalla retrocessione.

Il regolamento prevederebbe un inversione di campo in casi di questo tipo, ma anche il Palermo avrà bisogno di tempistiche tecniche per far riassestare il terreno di gioco del Renzo Barbera dopo il doppio concerto di Vasco Rossi (22-23 giugno). Per questo motivo l'ipotesi di disputare il match in un campo neutro resta ad oggi la più accreditata. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...