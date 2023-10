Como, Verdi: “Vi racconto il mio arrivo. Classifica ok, qui chance per tornare in A”

Parola a Simone Verdi . L'attaccante fantasista del Como - ai microfoni di Sky Sport - ha parlato della concreta possibilità di rimanere a Torino quest'estate e non solo. L'ex Hellas Verona e Salernitana tra le altre, ci ha tenuto a mettere in chiaro la sua volontà di ritornare in Serie A e di farlo con la maglia lariana. Di seguito, le sue parole:

"Piano piano ci stiamo conoscendo, poi l'amicizia che mi lega a Baselli mi ha aiutato nell'inserimento. In generale questo è un gruppo di bravi ragazzi. Il mio arrivo al Como? Ero sul mercato al Torino, poi sembrava dovessi rimanere. Alla fine, però, avevo la voglia di giocare e di rimettermi in gioco qui dove c'è il club giusto che mi ha voluto fortemente. Ho trovato una società che si sta sviluppando ed ha investito molto. Credo che qui ci siano le chance per tornare in A in breve periodo. Questo è il progetto della società e per me è stata una scelta semplice. La massima serie sarà un traguardo difficile, ma la squadra è attrezzata come altre. Sarà una stagione lunga e con tante sfide difficili, la classifica però è positiva e dobbiamo pensare gara dopo gara. Iniziando dalla gara col Parma che sarà un test importante per capire quale possa essere la stagione che potremo fare".