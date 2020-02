Real Madrid-Manchester City, Gabriel Jesus: “Non mi importa il ruolo, in testa ho solo un obiettivo”

Il Manchester City ha superato per 2-1 in trasferta il Real Madrid nella gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

I Citizens hanno risposto all’iniziale vantaggio firmato da Isco con le reti di Gabriel Jesus e Kevin de Bruyne, proprio l’attaccante brasiliano ha parlato così al termine della gara del ‘Bernabeu‘. Le sue dichiarazioni rilasciate a BT Sport.

“Ricordo il mio periodo al Palmeiras quando venni promosso dalle giovanili. Giocavo come ala e poi mi sono spostato come punta centrale. Quando vado in campo cerco di aiutare i miei compagni di squadra, per cui non è importante che corra avanti o indietro per segnare un gol. Devo aiutare i miei compagni di squadra”.

