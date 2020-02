Real Madrid-Manchester City, Zidane: “Siamo arrabbiati, adesso servirà compiere un’impresa”

Il Real Madrid cade in casa cedendo 2-1 al Manchester City.

Champions League, Real Madrid-Manchester City 1-2: i Citizens ribaltano i blancos, doccia fredda per Zidane

I blancos si erano portati in vantaggio grazie alla rete di Isco che al 60′ aveva sbloccato la gara, l’uno-due firmato da Gabriel Jesus e De Bruyne ha messo nei guai Zidane. Il tecnico delle Merengues, attraverso le colonne di AS, ha analizzato la sfida del Bernabeu proiettandosi alla gara di ritorno.

Lione-Juventus, Ramsey: “Al ritorno servirà maggiore concentrazione. Contro l’Inter…”

“Lo spogliatoio non è a terra. Siamo arrabbiati per aver perso, ma sappiamo anche che il confronto è sui 180 minuti, e lo stesso sarebbe stato se avessimo vinto. Rosso a Ramos? Questo è il calcio e non possiamo cambiarlo. Dobbiamo comunque provare a vedere le cose in maniera positiva. Abbiamo giocato un’ottima partita e poi subito due gol in dieci minuti. Ora, se vogliamo passare, dobbiamo andare a vincere là. 10 minuti di follia? Errori, niente di più. Se li fai, li paghi”.

Lione-Juventus, Garcia: “Risultato importante, ma sarà complicato qualificarsi. All’Allianz Stadium…”