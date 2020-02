Lione-Juventus, Garcia: “Risultato importante, ma sarà complicato qualificarsi. All’Allianz Stadium…”

Vittoria importantissima per il Lione.

Sul campo del Parc Olympique Lyonnais è andata in scena la sfida tra il Lione e la Juventus, che si sono affrontati in occasione dell’andata degli ottavi di Champions League: i padroni di casa hanno trionfato 1 a 0 grazie al gol di Tousart, ottenendo un vantaggio significativo in vista del ritorno.

Al termine del match il tecnico del Lione, Rudi Garcia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esprimendo la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta: “Non c’è il rammarico di non aver sfruttato meglio il primo tempo e magari aver segnato il raddoppio, c’è la consapevolezza che abbiamo giocato una buona partita e soprattutto una prima frazione perfetta. Abbiamo resistito sul piano difensivo e segnato una rete, non prendere gol in casa nella gara d’andata è sempre importante. È normale aver sofferto nella seconda parte di gara, giocavamo contro una grande squadra ricca di talento che ha fatto entrare altri due attaccanti come Higuain e Bernardeschi. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra che ha lottato per tutto l’arco del secondo tempo, abbiamo tenuto il risultato per portare a casa questo gol di vantaggio. I primi dieci minuti eravamo un po’ timidi ma poi abbiamo allargato bene il gioco e creato occasioni importanti, nel secondo tempo non era previsto soffrire così ma ci può stare contro la Juventus. Non abbiamo fatto nulla anzi sarà davvero complicato qualificarsi, il nostro obiettivo sarà fare un gol all’Allianz Stadium per sperare nel passaggio del turno“.